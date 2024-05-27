Александр Бублик поднялся на две строчки в мировом рейтинге
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Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик расположился на 17-м месте. Александр Шевченко также отыграл две строчки и стал 59-м. Наибольший рывок совершил Тимофей Скатов, он поднялся сразу на 43 пункта, став 199-м.
В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг АТР от 27 мая
1. Новак Джокович (Сербия) – 9960 очков.
2. Янник Синнер (Италия) – 8770.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7300.
4. Александр Зверев (Германия) – 6305.
5. Даниил Медведев (Россия) – 6295.
6. Андрей Рублёв (Россия) – 4700.
7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4425.
8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3885.
9 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 3700.
10. Григор Димитров (Болгария) – 3555…
17 (+2). Александр Бублик (Казахстан) – 2110...
59. (+2) Александр Шевченко (Казахстан) – 855...
136 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 492...
167. Денис Евсеев (Казахстан) – 359...
171. Бейбит Жукаев (Казахстан) – 353...
199 (+43) Тимофей Скатов (Казахстан) – 303.
244 (-15). Дмитрий Попко (Казахстан) – 251...
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Ранее Тимофей Скатов выиграл второй "Челленджер" в карьере.