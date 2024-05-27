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Александр Бублик поднялся на две строчки в мировом рейтинге

Александр Бублик поднялся на две строчки в мировом рейтинге Фото: АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в табели о рангах на две позиции, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик расположился на 17-м месте. Александр Шевченко также отыграл две строчки и стал 59-м. Наибольший рывок совершил Тимофей Скатов, он поднялся сразу на 43 пункта, став 199-м.

В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг АТР от 27 мая

1. Новак Джокович (Сербия) – 9960 очков.

2. Янник Синнер (Италия) – 8770.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7300.

4. Александр Зверев (Германия) – 6305.

5. Даниил Медведев (Россия) – 6295.

6. Андрей Рублёв (Россия) – 4700.

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4425.

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8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3885.

9 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 3700.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3555…

17 (+2). Александр Бублик (Казахстан) – 2110...

59. (+2) Александр Шевченко (Казахстан) – 855...

136 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 492...

167. Денис Евсеев (Казахстан) – 359...

171. Бейбит Жукаев (Казахстан) – 353...

199 (+43) Тимофей Скатов (Казахстан) – 303.

244 (-15). Дмитрий Попко (Казахстан) – 251...

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее Тимофей Скатов выиграл второй "Челленджер" в карьере.

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