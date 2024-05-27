Александр Бублик поднялся на две строчки в мировом рейтинге

Фото: АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в табели о рангах на две позиции, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в:

Поделиться