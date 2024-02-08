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Сын чемпиона мира по футболу 1986 года Бурручага сотворил сенсацию на турнире АТР-250 в Аргентине

Бурручага сотворил сенсацию на турнире АТР-250 в Аргентине Фото: АТР
В Кордове (Аргентина) проходит турнир серии АТР-250. В первом круге одиночного разряда зафиксирован неожиданный результат. 22-летний Роман Андрес Бурручага (Аргентина) выбил из состязаний опытного соотечественника Диего Шварцмана, сообщает Zakon.kz.

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170-я ракетка мира Бурручага – сын чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Хорхе Бурручаги – провел и выиграл первый матч на уровне ATP (6:1, 4:6, 6:4).

Бурручага-старший известен тем, что забил победный гол в матче со сборной ФРГ в финале чемпионата мира в Мексике.

Диего Шварцман высказался о поражении от Бурручаги.

"Во-первых, хочу поздравить Бурру с его первым матчем на уровне ATP и с отличной работой его команды. Если говорить о себе, то я зол на себя, потому что не смог показать должный уровень, поэтому буду продолжать искать игру и с каждым днем становиться лучше. Не опускаю голову и иду дальше".Диего Шварцман

Ранее Энди Маррей проиграл шестой матч подряд и установил личный антирекорд. 

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