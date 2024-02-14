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Видеообзор победного матча Александра Бублика в первом круге турнира в Роттердаме

Видеообзор победного матча Александра Бублика в первом круге турнира в Роттердаме Фото: АТР
В Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир серии АТР-500. В стартовом круге лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) одержал победу над хорватом Борной Чоричем. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка страны обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича (№31 АТР) со счетом 6:3, 6:4. Матч длился один час и 52 минуты. На счету Бублика 13 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Бублик сыграет с Милошем Раоничем (№309 АТР). В очном противостоянии впереди ветеран канадского тенниса (1:0). 

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Дохе.

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