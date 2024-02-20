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Первая сенсация на "Мастерсе" в Дубае: Арина Соболенко проиграла Донне Векич

Арина Соболенко проиграла Донне Векич Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000. В матче второго круга одна из главных фавориток состязаний белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) потерпела поражение от представительницы Хорватии Донны Векич (№31 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка мира проиграла со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Соперницы встречались между собой в восьмой раз. В очном противостоянии Донна сократила отставание (3:5)

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Векич в этой встрече 14 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Соболенко восемь эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде соревнований в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

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