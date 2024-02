Первая сенсация на "Мастерсе" в Дубае: Арина Соболенко проиграла Донне Векич

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Вторая ракетка мира проиграла со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Соперницы встречались между собой в восьмой раз. В очном противостоянии Донна сократила отставание (3:5)

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Векич в этой встрече 14 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Соболенко восемь эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде соревнований в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Donna 'nother LEVEL 📶@DonnaVekic comes from behind to upset Australian Open champion Sabalenka in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/yWckODos2B