Видео: Симона Халеп прибыла в Майами для участия в первом турнире после дисквалификации

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прибыла в Майами, где проведет дебютный турнир с 2022 года. Организаторы "тысячника" Miami Open предоставили румынской теннисистке wild card, сообщает Zakon.kz.

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В начале марта Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о сокращении срока дисквалификации Халеп за нарушение антидопинговых правил с четырех лет до девяти месяцев.

"Я рада сообщить всем вам, что вернусь в WTA-тур, это произойдет на турнире в Майами. Спасибо организаторам за предоставленную мне возможность, я не могу дождаться возвращения на корт и самого соревновательного процесса. До скорой встречи!" – написала Халеп в своих социальных сетях.

Также в социальных сетях появилось видео с первой тренировки Симоны Халеп на кортах Miami Open.

Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. На Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году в ее организме обнаружили запрещенное вещество роксадустат. Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлиться должна была по 6 октября 2026 года. Однако после апелляции Халеп Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

Турнир в Майами пройдет с 19 по 30 марта. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого розыгрыша обыграла казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину.

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