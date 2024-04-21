Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в финале турнира в Германии

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина в финале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте обыграла Марту Костюк из Украины. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации.





Счет поединка – 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-пойнта из шести.

Для казахстанской теннисистки это восьмой титул WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте.