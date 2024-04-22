Экс-первая ракетка мира посетила матч "Реал" – "Барселона" и получила именную футболку

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака посетила матч 32-го тура испанской Примеры "Реал" – "Барселона". Чемпионка четырех турниров "Большого шлема" сфотографировалась с голкипером мадридского клуба Тибо Куртуа и получила именную футболку, сообщает Zakon.kz.

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Эль-класико на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилось победой "Реала" со счетом 3:2. Куртуа не принимал участия в игре, бельгиец продолжает восстанавливаться после травмы мениска.

"Вперед, Мадрид! Спасибо, Тибо", – написала Осака на своей странице в социальных сетях.

Ранее Осака выступила на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Японская спортсменка не смогла пробиться во второй круг соревнований, проиграв представительнице Италии Мартине Тревизан.