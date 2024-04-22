Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Экс-первая ракетка мира посетила матч "Реал" – "Барселона" и получила именную футболку

теннисистка Наоми Осака посетила матч 32-го тура испанской Примеры Реал – Барселона Фото: Instagram/naomiosaka
Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака посетила матч 32-го тура испанской Примеры "Реал" – "Барселона". Чемпионка четырех турниров "Большого шлема" сфотографировалась с голкипером мадридского клуба Тибо Куртуа и получила именную футболку, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Эль-класико на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилось победой "Реала" со счетом 3:2. Куртуа не принимал участия в игре, бельгиец продолжает восстанавливаться после травмы мениска.

"Вперед, Мадрид! Спасибо, Тибо", – написала Осака на своей странице в социальных сетях.

Ранее Осака выступила на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Японская спортсменка не смогла пробиться во второй круг соревнований, проиграв представительнице Италии Мартине Тревизан.

Читайте также

Казахстанские теннисисты стали триумфаторами домашнего турнира

Определилась первая оппонентка Путинцевой на "Мастерсе" в Мадриде, а Рыбакина узнала потенциальных соперниц

Чья энергия помогла Елене Рыбакиной выиграть восьмой титул WTA в карьере

Пахита Амири
Осака Наоми 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елена Рыбакина после триумфальной победы о болельщиках: Ваша энергия очень помогала
Чья энергия помогла Елене Рыбакиной выиграть восьмой титул WTA в карьере
Футбол
"Реал" сыграл против "Барселоны" – итоги
Спорт
Зарплата известной баскетболистки оказалась меньше, чем у дебютанта NBA
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA 500 в Штутгарте
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: