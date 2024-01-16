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Елена Рыбакина: Это было совсем непросто

Елена Рыбакина прокомментировала победу в стартовом круге Открытого чемпионата Австралии Фото: WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (3 WTA) прокомментировала победу в стартовом круге Открытого чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде Australian Open-2024 Елена Рыбакина выиграла у экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой (38 WTA, Чехия) со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Игра прошла на центральном корте имени Рода Лэйвера. После поединка казахстанка призналась, что победа далась ей тяжело.

Сегодняшний матч для меня был очень сложным. Каролина действительно хорошо играла. Это был совсем непростой поединок, особенно для первого раунда. Но я рада, что сумела выиграть и выжить в первом сете. Вторая партия была немного лучше. Вновь вернутся на Australian Open – потрясающее чувство. Спасибо всем, кто пришел поддержать нас сегодня. Я по-настоящему рада быть здесь, независимо от результатов прошлого года. Хоть даже я тогда проиграла в финале, для меня это был положительный опыт. Сейчас я просто хочу насладиться выступлением и, конечно же, пройти как можно дальше, – сказала Елена в интервью на корте.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (64 WTA) провела матч первого круга в парном разряде. 

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