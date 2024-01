Елена Рыбакина: Это было совсем непросто

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

В первом раунде Australian Open-2024 Елена Рыбакина выиграла у экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой (38 WTA, Чехия) со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Игра прошла на центральном корте имени Рода Лэйвера. После поединка казахстанка призналась, что победа далась ей тяжело.

Elena got WHEELS ⚡️



A stunning pick-up off the net cord from the No.3 seed