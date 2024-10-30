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Видеообзор победного матча Александра Бублика в первом круге "Мастера" в Париже

Видеообзор победного матча Александра Бублика в первом круге &quot;Мастера&quot; в Париже Фото: АТР
В Париже (Франция) проходит турнир серии АТР 1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) провел матч первого круга одиночного разряда. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

На старте соревнований первая ракетка страны обыграл итальянца Фабио Фоньини (79 АТР) со счетом 7:5, 7:5.


Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Фоньини три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В очном противостоянии Бублик сравнял счет 1:1. В прошлом году на турнире АТР 250 в Метце (Франция) казахстанец проиграл Фоньини во втором круге (6:4, 6:7, 6:7).

Во втором круге "Мастерса" в Париже Александр Бублик сыграет с датчанином Хольгером Руне, который выиграл у итальянца Маттео Арнальди.

Ранее Александр Бублик в социальных сетях показал подросшего сына.

Пахита Амири
Бублик Александр Париж 2024 год
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