Видеообзор победного матча Александра Бублика в первом круге "Мастера" в Париже
На старте соревнований первая ракетка страны обыграл итальянца Фабио Фоньини (79 АТР) со счетом 7:5, 7:5.
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Фоньини три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
В очном противостоянии Бублик сравнял счет 1:1. В прошлом году на турнире АТР 250 в Метце (Франция) казахстанец проиграл Фоньини во втором круге (6:4, 6:7, 6:7).
Во втором круге "Мастерса" в Париже Александр Бублик сыграет с датчанином Хольгером Руне, который выиграл у итальянца Маттео Арнальди.
Ранее Александр Бублик в социальных сетях показал подросшего сына.