Видеообзор победного матча Александра Бублика в четвертьфинале турнира в Лионе

В Лионе (Франция) проходит грунтовый турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч 1/4 финала в одиночном разряде против россиянина Павла Котова. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Александр Бублик (19 АТР) одержал победу над Павлом Котовым (57 АТР) со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3. В Лионе казахстанец выступает под вторым номером посева.

За выход в финал турнира в Лионе Бублик сразится с Джованни Мпетчи Перрикаром (Франция, WC).

Ранее стали известны первые соперники Бублика и Шевченко на "Ролан Гаррос – 2024".

