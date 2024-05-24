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Видеообзор победного матча Александра Бублика в четвертьфинале турнира в Лионе
Фото: АТР
В Лионе (Франция) проходит грунтовый турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч 1/4 финала в одиночном разряде против россиянина Павла Котова. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.
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Александр Бублик (19 АТР) одержал победу над Павлом Котовым (57 АТР) со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3. В Лионе казахстанец выступает под вторым номером посева.
За выход в финал турнира в Лионе Бублик сразится с Джованни Мпетчи Перрикаром (Франция, WC).
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