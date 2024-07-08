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В 1/8 финала Уимблдона вышли три теннисистки из Азии: две из них из Казахстана

В 1/8 финала Уимблдона вышли три теннисистки из Азии: две из них из Казахстана Фото: ktf.kz
В женской сетке одиночного разряда Уимблдона определились все участницы четвертого раунда, сообщает Zakon.kz.

По информации КТФ, 1/8 финала выступают четыре американки, две казахстанки и по одной спортсменке из Китая, Латвии, Украины, Италии, Хорватии, Испании, Чехии, Великобритании, Новой Зеландии и России.

"Всех любителей казахстанского тенниса порадовала Юлия Путинцева, которая показала феерический теннис, обыграв первую ракетку мира. Как вы знаете, у Иги Швёнтек была серия из 21 победы подряд. Также Елена Рыбакина показывает очень хороший теннис. Я уверен, что ей по силам повторить свой прошлый успех. И, конечно, китаянка Ван, сильный игрок, которая готова бороться - ей предстоит очень сложный матч против Элины Свитолиной. Но мы верим в силу азиатских теннисисток, победа будет за нами" - отметил президент Азиатской федерации тенниса Юрий Польский.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева 6 июля сенсационно победила первую ракетку мира на Уимблдоне. В матче третьего круга казахстанка обыграла первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась два часа.

Позже Елена Рыбакина уверенно обыграла 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона – 6:0, 6:1.

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Путинцева Юлия Рыбакина Елена 2024 год Хорошие новости Теннис Уимблдон
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