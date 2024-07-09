Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Уимблдон-2024: обидчица Юлии Путинцевой превзошла уникальное достижение

Уимблдон-2024: обидчица Юлии Путинцевой превзошла уникальное достижение Фото: Jimmie48 Photography, WTA
14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала теннисисткой, которая добралась до четвертьфинала Уимблдона, проиграв наименьшее количество геймов. Ее результат – 15 геймов, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Последней теннисисткой, которая продемонстрировала лучший показатель, является двукратная чемпионка мейджоров белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14 проигранных геймов к 1/4 финала Уимблдона-2012).

Вчера, 8 июля, Елена Остапенко в матче четвертого круга обыграла вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву (35 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 31). Латвийская теннисистка также вышла в 1/4 финала в парном разряде с украинкой Людмилой Киченок.

Ранее на Уимблдоне-2024 произошли изменения в расписании финальных матчей.

Читайте также

Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Германии

Будут ли повержены Синнер и Алькарас?

Уимблдон-2024: произошли изменения в расписании финальных матчей

Пахита Амири
Латвия 2024 год Уимблдон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Начало Евросезона
"Ордабасы" первым из казахстанских клубов открывает новый сезон еврокубков
Футбол
Евро-2024: расписание полуфиналов
Самых быстрых футболистов чемпионата Европы назвал УЕФА
Самых быстрых футболистов чемпионата Европы назвал УЕФА
Казахстанский борец получил путевку на ОИ после отказа российских спортсменов
Казахстанский борец получил путевку на ОИ после отказа российских спортсменов
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: