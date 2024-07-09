Уимблдон-2024: обидчица Юлии Путинцевой превзошла уникальное достижение

14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала теннисисткой, которая добралась до четвертьфинала Уимблдона, проиграв наименьшее количество геймов. Ее результат – 15 геймов, сообщает Zakon.kz.

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Последней теннисисткой, которая продемонстрировала лучший показатель, является двукратная чемпионка мейджоров белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14 проигранных геймов к 1/4 финала Уимблдона-2012).

Вчера, 8 июля, Елена Остапенко в матче четвертого круга обыграла вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву (35 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

Watching Jelena Ostapenko smash tennis balls is fun 💥#Wimbledon pic.twitter.com/X8OYBxySbz — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 31). Латвийская теннисистка также вышла в 1/4 финала в парном разряде с украинкой Людмилой Киченок.

Ранее на Уимблдоне-2024 произошли изменения в расписании финальных матчей.

