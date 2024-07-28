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Шестая ракетка мира Алекс де Минор снялся с Олимпиады в Париже в одиночном разряде

Алекс де Минор снялся с Олимпийских игр в Париже Фото: АТР
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор снялся с Олимпийских игр в Париже (Франция). Он не сыграет только в одиночном разряде, но примет участие в парном турнире с Алексеем Попыриным, сообщает Zakon.kz.

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О снятии де Минора сообщил Олимпийский комитет Австралии. Теннисист не смог восстановиться после повреждения. Он получил травму бедра на Уимблдоне-2024, из-за чего был вынужден сняться с турнира.

"Он поставит в приоритет мужской парный турнир, где сыграет вместе с другом детства Алексеем Попыриным", – говорится в сообщении Олимпийского комитета Австралии.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр в Париже. 

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