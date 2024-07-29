Новак Джокович vs Рафаэль Надаль: юбилейная встреча титанов на Олимпиаде-2024

Сегодня, 29 июля, на кортах "Ролан Гаррос" в рамках Олимпийских игр – 2024 состоится матч второго круга между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем. Это будет 60-я личная встреча двух легендарных теннисистов, сообщает Zakon.kz.

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Игра на центральном корте имени Филиппа Шатрие начнется не ранее 16:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Разве можно представить более крутое противостояние, чем этот матч, который состоится уже во втором круге Олимпиады в Париже. Независимо от результата, стать свидетелем такой игры уже большой праздник. Счет в личных встречах в пользу Новака – 30:29. У Рафаэля есть шанс сравнять его. Тем более испанец, скорее всего, проводит свой финальный сезон и вскоре может объявить о завершении карьеры. Это делает их предстоящий поединок еще более особенным.

Уже после жеребьевки эту встречу принципиальнейших соперников предвкушали, пожалуй, все поклонники тенниса. Да, Джокович сейчас является второй ракеткой мира и первым сеяным в Париже-2024, а Надаль из-за травм много пропустил и не входит даже в топ-150. Но это не так и важно. Главное, что Новак и Рафа всегда готовы в очном поединке устроить настоящее теннисное шоу с непредсказуемым финалом. Даже в матче второго круга.

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Надаль поделился эмоциями в преддверии матча.

"Конечно, прекрасно играть против одного из двух самых больших соперников, которые у меня были в карьере, особенно на этом корте. Но ситуации для него, для меня совершенно разные. Он очень конкурентоспособен. Я не был очень конкурентоспособен в течение последних двух лет, так что в этом случае, я думаю, что, вероятно, он явный фаворит", – отметил Надаль.

В первом раунде 38-летний Рафа в трех сетах обыграл венгра Мартона Фучовича (83-й в рейтинге ATP) – 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Кроме того Надаль провел игру первого круга в парном разряде вместе с соотечественником Карлосом Алькарасом. Испанский дуэт выиграл у аргентинского тандема Андрес Мольтени / Максимо Гонсалес со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Фото: АТР

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24-кратный чемпион мейджоров Джокович в стартовом круге уложился в два сета. Причем ему достался настолько слабый соперник, что Новак наверняка даже не успел вспотеть. Он выиграл у Мэттью Эбдена (Австралия) со счетом 6:0, 6:1. В парном разряде серб не выступает.



Второй номер текущего мирового рейтинга Новак признался, что с нетерпением ждет встречи с Рафой.

"Я с нетерпением жду встречи, которая, возможно, станет нашим последним танцем на этом корте", – сказал Джокович.

Интересные факты противостояния Джокович vs Надаль:

● Интересно, что впервые они встретились в 2006 году на кортах "Ролан Гаррос". Тогда Джокович снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции после двух проигранных сетов.

● Корты "Ролан Гаррос" – место, где они играли больше всего, 10 матчей. На втором месте идет "Мастерс" в Риме (9).

● Последний раз они играли тоже в Париже – в четвертьфинале "Ролан Гаррос – 2022", где в четырех сетах победил Надаль.

● А на Олимпиаде они соперничали в Пекине-2008 – и тогда Надаль победил в трех сетах.

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