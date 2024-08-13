Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Бублик – великий игрок": американский теннисист назвал первую ракетку Казахстана легендой тенниса

Бен Шелтон расхвалил 25 ракетку мира из Казахстана Александра Бублика Фото: АТР
Известный американский теннисист Бен Шелтон (14 АТР) расхвалил 25-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

14-й номер мирового тенниса Бен Шелтон в интервью Софье Тартаковой (Ютуб-канал "Больше") рассказал о своем отношении к Бублику. По мнению американского игрока, матчи с участием Александра нельзя пропускать.

"Все, что делает Бублик на корте, помогает теннису. Он один из тех игроков, которых надо обязательно смотреть по телевизору. Не зря он всегда играет на главных, центральных кортах. Это то, что хочет видеть молодое поколение", – сказал Шелтон в интервью Софье Тартаковой.

Американец вспомнил сумасшедший удар Бублика в матче против него на турнире в Канаде.

"Я думаю, что удар, который он нанес в Монреале – один из величайших ударов, которые никогда не засчитывались. Именно такие вещи хочется видеть в теннисе. Мне очень нравится играть с ним "пару", против него нелегко играть, но однозначно хочу сказать, что Бублик – великий игрок и великий для нашего спорта", – считает американец.


Ранее в парном разряде "Мастерса" в Монреале Бублик вместе с Шелтоном проиграли паре Янник Синнер (Италия) / Джек Дрейпер (Великобритания) со счетом 6:7, 1:6.

Читайте также

"Американское дерби": Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто

Юные теннисисты Казахстана отличились на международных турнирах

Онс Жабер снялась с турнира WTA-1000 в Цинциннати

Пахита Амири
Бублик Александр США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Футбол Развод Жена
Капитан сборной Испании по футболу Морато развелся с женой
Затраты на Олимпиаду-2024
Эксперт: Затраты на спорт не соответствуют выступлению казахстанцев на олимпиадах
Париж-2024 Количество Медалей
Француз Маршан признан главным героем Олимпиады-2024
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: