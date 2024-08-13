"Бублик – великий игрок": американский теннисист назвал первую ракетку Казахстана легендой тенниса

Известный американский теннисист Бен Шелтон (14 АТР) расхвалил 25-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

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14-й номер мирового тенниса Бен Шелтон в интервью Софье Тартаковой (Ютуб-канал "Больше") рассказал о своем отношении к Бублику. По мнению американского игрока, матчи с участием Александра нельзя пропускать.

"Все, что делает Бублик на корте, помогает теннису. Он один из тех игроков, которых надо обязательно смотреть по телевизору. Не зря он всегда играет на главных, центральных кортах. Это то, что хочет видеть молодое поколение", – сказал Шелтон в интервью Софье Тартаковой.

Американец вспомнил сумасшедший удар Бублика в матче против него на турнире в Канаде.

"Я думаю, что удар, который он нанес в Монреале – один из величайших ударов, которые никогда не засчитывались. Именно такие вещи хочется видеть в теннисе. Мне очень нравится играть с ним "пару", против него нелегко играть, но однозначно хочу сказать, что Бублик – великий игрок и великий для нашего спорта", – считает американец.





Ранее в парном разряде "Мастерса" в Монреале Бублик вместе с Шелтоном проиграли паре Янник Синнер (Италия) / Джек Дрейпер (Великобритания) со счетом 6:7, 1:6.