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Александр Шевченко одержал победу в казахстанском дерби
Фото: ktf.kz
15 октября Александр Шевченко (61 АТР) обыграл Михаила Кукушкина (111 АТР) в первом круге турнира АТР 250 Almaty Open, сообщает Zakon.kz.
Матч, который продолжался два с лишним часа, завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу Александра.
Теперь во втором круге Шевченко предстоит сразиться против россиянина Аслана Карацева. Это была вторая очная встреча Михаила и Александра. Счет стал ничейным.
15 октября в Алматы состоялась церемония открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open 2024.
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