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Елена Рыбакина намерена стать первой ракеткой мира в 2025 году

Елена Рыбакина намерена стать первой ракеткой мира в 2025 году Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина озвучила цели на следующий сезон, сообщает Zakon.kz.

Сезон 2024 года сильнейшая теннисистка Казахстана завершила победой над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). "Матча престижа" она выиграла со счетом 6:4, 3:6, 6:1. После заключительной игры групповой стадии WTA Finals наша спортсменка рассказала о планах на следующий сезон на пресс-конференции.

"Определенно, моя цель – выиграть турниры "Большого шлема". И главная цель – стать первой ракеткой мира в один прекрасный день… надеюсь, в следующем году", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат WTA завершит сезон-2024 в женском туре. В межсезонье к команде Рыбакиной присоединится знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич, который в этом году прекратил сотрудничество с сербским теннисистом – 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем – после пяти с лишним лет совместной работы. Он впервые будет тренировать девушку теннисистку.

54-летний Иванишевич – бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.

Ранее Горан Иванишевич рассказал, как сложилось его сотрудничество с Еленой Рыбакиной. 

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