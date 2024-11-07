Елена Рыбакина намерена стать первой ракеткой мира в 2025 году
Сезон 2024 года сильнейшая теннисистка Казахстана завершила победой над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). "Матча престижа" она выиграла со счетом 6:4, 3:6, 6:1. После заключительной игры групповой стадии WTA Finals наша спортсменка рассказала о планах на следующий сезон на пресс-конференции.
"Определенно, моя цель – выиграть турниры "Большого шлема". И главная цель – стать первой ракеткой мира в один прекрасный день… надеюсь, в следующем году", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Итоговый чемпионат WTA завершит сезон-2024 в женском туре. В межсезонье к команде Рыбакиной присоединится знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич, который в этом году прекратил сотрудничество с сербским теннисистом – 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем – после пяти с лишним лет совместной работы. Он впервые будет тренировать девушку теннисистку.
54-летний Иванишевич – бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.
Ранее Горан Иванишевич рассказал, как сложилось его сотрудничество с Еленой Рыбакиной.