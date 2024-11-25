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Борис Беккер: Италия правит теннисным миром

Борис Беккер: Италия правит теннисным миром Фото: АТР
Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров "Большого шлема" немец Борис Беккер отреагировал на победу сборной Италии в финале Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

24 ноября итальянские теннисисты в финале обыграли команду Нидерландов со счетом 2:0.

"Поздравляю Италию с победой в обоих командных соревнованиях! Италия правит теннисным миром!" –написал Беккер на личной странице в соцсетях.

На прошлой неделе женская сборная Италии победила на Кубке Билли Джин Кинг – 2024. За всю историю Кубка Дэвиса команда Италии в третий раз стала победителем соревнований. Впервые итальянцам это удалось в 1976 году.

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