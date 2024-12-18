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Все о теннисе

"Я много дней провел дома в слезах": Надаль рассказал о тяжелой травме в 17 лет

Надаль рассказал о тяжелой травме в 17 лет, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 16:30 Фото: АТР
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие чувства испытал, когда у него диагностировали редкое заболевание, известное как синдром Мюллера – Вейсса, сообщает Zakon.kz.

Болезнь является дегенеративной и зачастую представляет собой деформацию одной из костей в средней части стопы.

"Я получил травму в 17 лет, и мне сказали, что я, скорее всего, никогда больше не смогу играть в профессиональный теннис. Я осознал, что все может закончиться в один миг. Это не просто крошечная трещина в ступне, это болезнь. Синдром Мюллера – Вейсса. Что это вообще значит? От величайшей радости до того, что на следующее утро ты просыпаешься и не можешь ходить. Я много дней провел дома в слезах, но это был отличный урок смирения, и мне повезло, что у меня был отец, который всегда был таким позитивным. "Мы найдем выход, – говорил он. – А если не найдем, то в жизни есть и другие вещи, помимо тенниса". Услышав эти слова, я едва смог их переварить тогда, но, слава Богу, после долгих мучений, операций, реабилитации и слез решение было найдено, и все эти годы я смог преодолевать это", – приводит слова Надаля The Players Tribune.

Почти всю профессиональную карьеру Рафа борется с травмами. Помимо синдрома Мюллера – Вейсса, он два раза рвал мышцы живота и один раз сломал ребро. "Рафаэль живет с болью и болеутоляющими с 2005 года", – отметил дядя Тони Надаль. 

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса – 2024, которая проходила в Малаге. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своем матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).

Ранее Надаль получил от своей сестры Марибель трофей, включающий в себя все 92 титула, выигранных испанским теннисистом за карьеру.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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