Елена Рыбакина трогательно попрощалась с легендой казахстанского тенниса
Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в соцсетах прощальное сообщение для теннисиста Александра Недовесова, сообщает Zakon.kz.
Подписчики спортсменки сочли его трогательным.
Фото: Instagram/lenarybakina
"Поздравляю с прекрасной карьерой. Желаю тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни, капитан", – написала Рыбакина.
Ранее мы сообщали, что Недовесов завершил карьеру в сборной Казахстана. Александр участвовал в летних Олимпийских играх в Париже-2024, завоевал "золото" на Азиатских играх 2014 года в командных соревнованиях, а на летней Азиаде 2018 году стал бронзовым призером в миксте. И это далеко не все его заслуги.
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