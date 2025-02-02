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Все о теннисе

Елена Рыбакина трогательно попрощалась с легендой казахстанского тенниса

Елена Рыбакина тепло попрощалась с легендой казахстанского тенниса, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 04:10 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в соцсетах прощальное сообщение для теннисиста Александра Недовесова, сообщает Zakon.kz.

Подписчики спортсменки сочли его трогательным.

Фото: Instagram/lenarybakina

"Поздравляю с прекрасной карьерой. Желаю тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни, капитан", – написала Рыбакина.

Ранее мы сообщали, что Недовесов завершил карьеру в сборной Казахстана. Александр участвовал в летних Олимпийских играх в Париже-2024, завоевал "золото" на Азиатских играх 2014 года в командных соревнованиях, а на летней Азиаде 2018 году стал бронзовым призером в миксте. И это далеко не все его заслуги.

Аксинья Титова
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