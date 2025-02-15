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Все о теннисе

Казахстанский теннисист впервые в карьере выиграл "Челленджер" в парном разряде

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 20:30 Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев вместе с украинцем Виталием Сачко стал чемпионом турнира серии "Челленджер" в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Жукаев и Сачко в финале за 36 минут разгромили Ивана Лютаревича(Беларусь)/ Люка Санчеса (Франция) со счетом 6:4, 6:0.

Для казахстанца это первая в карьере победа на "Челленджере" в парном разряде. До этого Бейбит побеждал в паре на турнире серии ITF M25 в Египте и Астане.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от турниров на три месяца.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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