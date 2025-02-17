В мировом теннисе зажглась новая звезда: 18-летний бразильский теннисист повторил достижение Надаля

В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился грунтовый турнир серии АТР-250. Чемпионом соревнований стал 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека, занимающий 99-е место в мировом рейтинге. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира Фонсека обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло со счетом 6:4, 7:6 (7:1).

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Фонсека выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Серундоло выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных.

По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.

Благодаря успешному выступлению на этом турнире Жоао Фонсека установил новые рекорды и повторил некоторые достижения легендарных теннисистов.

Так он стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира серии ATP. Кроме того, Фонсека стал самым молодым представителем Южной Америки, выигравшим турнир ATP с момента введения действующего формата "Мастерс" в 1990 году.

Также он стал пятым теннисистом с 2001 года, который выиграл у четырех соперников из Аргентины на пути к победе на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее в XXI веке такое удавалось только Гильермо Кориа, Хуану Монако, Николасу Альмагро и Рафаэлю Надалю.

В первом круге грунтового турнира в столице Аргентины соперником Фонсеки стал посеянный под восьмым номером аргентинец Томас Мартин Этчеверри (6:3, 6:3), во втором – его соотечественник Федерико Кория (2:6, 6:4, 6:2). В четвертьфинале бразилец переиграл Мариано Навоне (3:6, 6:4, 7:5). И в финале Жоао Фонсека одолел посеянного под пятым номером Франсиско Серундоло.

¡UN BRASILEÑO QUE TOMA MATE! 🧉🇧🇷



Joao Fonseca 🇧🇷 se quedó con el IEB+ Argentina Open 2025 🏆



📸 @Robycomby | IEB+ Argentina Open pic.twitter.com/TmbxbdmCal — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 16, 2025

Ранее 37-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (110-я ракетка мира) проиграл в финале квалификации турнира АТР 500 в Дохе (Катар).