Бублик и Джокович проигрывают стартовые матчи: результаты и видеообзор игр первого круга АТР-500 в Дохе

Фото: АТР

В Катаре (Доха) проходит престижный турнир серии АТР-500 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 18 февраля.

В этот день встречу первого круга одиночного разряда провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Первая ракетка страны проиграл своему другу детства Андрею Рублёву (3:6, 4:6). Также барьер первого раунда не смог преодолеть легендарный Новак Джокович.Теннисист из Сербии сенсационно уступил Маттео Берреттини (Италия) – (6:7, 2:6). ATP-500, Доха (Катар). Первый круг, 18 февраля: Алекс де Минор (Австралия) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:1, 7:5; Лука Нарди (Италия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:4, 6:3; Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 7:5, 6:3; Андрей Рублёв (Россия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4; Маттео Берреттини (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6 (7:4), 6:2; Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Кентен Алис (Франция) – 4:6, 6:4, 7:6 (7:2); Хамад Меджедович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5); Зизу Бергс (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 7:6 (7:4); Нуну Боржеш (Португалия) – Отто Виртанен (Финляндия) – 7:6 (8:6), 6:3; Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Абедалла Шелбайх (Иордания) – 7:5, 6:3;

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (7:5), 7:6 (9:7). Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко узнал соперника на турнире АТР-500 в Бразилии.

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