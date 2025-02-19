Бублик и Джокович проигрывают стартовые матчи: результаты и видеообзор игр первого круга АТР-500 в Дохе
В этот день встречу первого круга одиночного разряда провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Первая ракетка страны проиграл своему другу детства Андрею Рублёву (3:6, 4:6). Также барьер первого раунда не смог преодолеть легендарный Новак Джокович.Теннисист из Сербии сенсационно уступил Маттео Берреттини (Италия) – (6:7, 2:6).
ATP-500, Доха (Катар). Первый круг, 18 февраля:
Алекс де Минор (Австралия) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:1, 7:5;
Лука Нарди (Италия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:4, 6:3;
Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 7:5, 6:3;
Андрей Рублёв (Россия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4;
Маттео Берреттини (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6 (7:4), 6:2;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Кентен Алис (Франция) – 4:6, 6:4, 7:6 (7:2);
Хамад Меджедович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5);
Зизу Бергс (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 7:6 (7:4);
Нуну Боржеш (Португалия) – Отто Виртанен (Финляндия) – 7:6 (8:6), 6:3;
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Абедалла Шелбайх (Иордания) – 7:5, 6:3;
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).
Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко узнал соперника на турнире АТР-500 в Бразилии.