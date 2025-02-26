Британской теннисистке обеспечат усиленную охрану из пяти человек в Индиан-Уэллсе из-за сталкинга

Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе (США) предложат пять дополнительных охранников 55-й ракетке мира британской теннисистке Эмме Радукану, которая столкнулась с преследованиями незнакомого мужчины, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times, вероятно, что некоторые охранники будут сопровождать Радукану по дороге от теннисного центра до ее отеля. За организацию отвечает вице-президент по безопасности WTA-тура Боб Кэмпбелл, бывший агент Секретной службы США.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пройдет с 5 по 16 марта.

Ранее сообщалось, что Радукану не смогла сдержать слез по ходу матча первого круга на турнире в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неизвестный мужчина подошел к Эмме на публике, передал ей некую записку, сфотографировал ее и продемонстрировал поведение, которое "обеспокоило теннисистку".



