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Все о теннисе

Британской теннисистке обеспечат усиленную охрану из пяти человек в Индиан-Уэллсе из-за сталкинга

Британской теннисистке обеспечат усиленную охрану из пяти человек в Индиан-Уэллсе из-за сталкинга , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 14:12 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе (США) предложат пять дополнительных охранников 55-й ракетке мира британской теннисистке Эмме Радукану, которая столкнулась с преследованиями незнакомого мужчины, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times, вероятно, что некоторые охранники будут сопровождать Радукану по дороге от теннисного центра до ее отеля. За организацию отвечает вице-президент по безопасности WTA-тура Боб Кэмпбелл, бывший агент Секретной службы США.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пройдет с 5 по 16 марта.

Ранее сообщалось, что Радукану не смогла сдержать слез по ходу матча первого круга на турнире в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неизвестный мужчина подошел к Эмме на публике, передал ей некую записку, сфотографировал ее и продемонстрировал поведение, которое "обеспокоило теннисистку".


Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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