Рыбакина вышла в четвертый круг престижного турнира в США

Ночью 10 марта первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/8 на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, сообщает Zakon.kz.

В третьем круге хардовых соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллсе седьмая ракетка мира встретилась с британкой Кэти Бултер, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге. Матч продлился два сета, в первом из них Рыбакина не отдала сопернице ни гейма. В итоге казахстанка одержала победу со счетом 6:0, 7:5.

Теннисистки провели на корте 76 минут.

Through in ✌️



Elena Rybakina secures her 11th win at Indian Wells with a 6-0, 7-5 victory over Boulter!#TennisParadise pic.twitter.com/vITMjGqTaA — wta (@WTA) March 9, 2025

В следующем раунде соперницей Рыбакиной будет победительница пары Клара Таусон – Мирра Андреева.

8 марта Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.