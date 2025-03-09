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Все о теннисе

Рыбакина вышла в четвертый круг престижного турнира в США

Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Индиан-Уэллса, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 02:44 Фото: Instagram/wta
Ночью 10 марта первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/8 на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, сообщает Zakon.kz.

В третьем круге хардовых соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллсе седьмая ракетка мира встретилась с британкой Кэти Бултер, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге. Матч продлился два сета, в первом из них Рыбакина не отдала сопернице ни гейма. В итоге казахстанка одержала победу со счетом 6:0, 7:5.

Теннисистки провели на корте 76 минут.

В следующем раунде соперницей Рыбакиной будет победительница пары Клара Таусон – Мирра Андреева.

8 марта Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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