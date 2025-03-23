Джокович и Кеннеди сыграли в теннис

Один из величайших теннисистов всех времен, многократный победитель турниров Большого шлема и лидер мирового рейтинга Новак Джокович сыграл в теннис с главой Министерства здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим, сообщает Zakon.kz.

23 марта Кеннеди-младший поделился в социальных сетях новостью о том, что ему удалось сыграть в теннис с одним из лучших игроков мира, Новаком Джоковичем.

"Новак Джокович. Первый в теннисе. Первый в честности. Первый в мужестве. Угадайте, кто выиграл этот матч?" – написал американский чиновник.

Novak Djokovic. First in tennis. First in integrity. First in courage. Guess who won this match? pic.twitter.com/v7JmM8bSAB — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) March 23, 2025

Несколько лет назад племянник бывшего президента США Джона Кеннеди призывал администрацию Джо Байдена разрешить сербскому теннисисту принять участие в US Open, несмотря на отказ от вакцинации от COVID-19.

Интересно, что пост о встрече с Джоковичем быстро стал вирусным в сети, и многие пользователи начали обсуждать, кто же на самом деле выиграл в этом поединке. Кеннеди не раскрыл подробностей матча, однако, судя по его словам, для него было важно не только само участие, но и возможность пообщаться с таким выдающимся спортсменом, как Джокович.

А 24 марта Новак Джокович вышел в четвертый круг на "Мастерсе" в Майами. Он обыграл Камило Уго Карабельи со счетом 6:1, 7:6 (7:1). За выход в 1/4 финала Джокович поспорит с Лоренцо Музетти.

Днями ранее на этом же турнире 17-летний итальянский теннисист повторил достижение Янника Синнера.