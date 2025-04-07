Дэвид Бекхэм преподнес Арине Соболенко подарок

Бывший английский футболист, а ныне владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм провел небольшую церемонию чествования белорусской теннисистки Арины Соболенко. Это произошло перед матчем МЛС с "Торонто" на домашнем стадионе клуба, сообщает Zakon.kz.

Бекхэм провел совместную фотосессию с теннисисткой и вручил ей клубную футболку с ее фамилией. Таким образом, он от имени клуба поздравил Соболенко с победой на недавно завершившемся турнире категории WTA-1000 в Майами, где Арина в финале обыграла Джессику Пегулу.

В данном матче "Интер Майами" сыграл сегодня, 7 апреля, вничью – 1:1. Счет в игре на 45+3-й минуте открыл итальянский полузащитник Федерико Бернардески с передачи Лоренцо Инсинье. На 45+6-й минуте голом отметился аргентинский нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси.

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