Топовая американская теннисистка заявила, что большинству игроков не нравятся двухнедельные турниры

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о расписании турниров WTA. Американке не нравятся соревнования, которые длятся две недели, сообщает Zakon.kz.

"Мне не нравятся двухнедельные турниры, они такие длинные. Имею в виду турниры "Большого шлема". А потом вдруг такое ощущение: вау, теперь у нас есть все эти турниры "Большого шлема" в течение года. Это может быть очень утомительным для психики. Похоже на день сурка, который снова и снова повторяется. Судя по тому, что я узнала от игроков, большинству не нравятся эти двухнедельные соревнования. Особенно если ты раньше времени проигрываешь и застреваешь, это самое страшное. Конечно, если ты побеждаешь, тебя это не так сильно волнует. Но бывает, что ты вылетаешь в первую неделю, а потом оказываешься в Европе на 10 дней и думаешь: что же мне делать эти 10 дней? Я же не могу вернуться домой. Это сильно беспокоит. У тебя стресс, ты платишь за тренеров и тех, кто в твоей команде", – сказала Пегула в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

Ранее команда Казахстана разгромила Колумбию и в третий раз вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.