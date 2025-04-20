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Все о теннисе

Определились финалисты турнира АТР в Мюнхене

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 06:59 Фото: Instagram/alexzverev123
В решающем матче одиночного разряда теннисного турнира категории АТР 500 в Мюнхене (Германия) встретятся спортсмены из США и Германии, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об американце Бене Шелтоне (15-я ракетка мира) и немце Александре Звереве (3-я ракетка мира).

В полуфинале Бен Шелтон показал себя сильнее аргентинца Франсиско Черундоло (22-я ракетка мира) со счетом 2:6, 7:6(9), 6:4. Александр Зверев победил представителя Венгрии Фабианом Марожаном (77-я ракетка мира) – 7:6(3), 6:3.

Финальный матч между Шелтоном и Зверевым запланирован на 21 апреля в 16:30 по казахстанскому времени.

Также в Мюнхене выступили казахстанцы Александр Бублик (уступил в первом круге бельгийцу Зизу Бергсу) и Александр Шевченко (проиграл во втором раунде аргентинцу Франсиско Черундоло).

Общий призовой фонд грунтового турнира в Мюнхене составляет 2,5 млн евро (1,4 млрд тенге).

Ранее мы опубликовали видеообзор матча второй ракетки Казахстана на турнире в Германии.

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Аксинья Титова
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