ФНО-2018: воспользуйтесь примерами составления налоговой отчетности
Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности должно исполняться налогоплательщиком (налоговым агентом) по окончании налогового периода. То есть досрочно до окончания налогового периода запрещается исполнять налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности.
Напомним также, что приказом Министра финансов РК от 12 февраля 2018 года № 166 были утверждены новые формы налоговой отчетности и правила их составления.
В Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» доступны электронные шаблоны следующих новых форм налоговой отчетности:
с 1 апреля 2018 года: 101.01, 101.02, 101.03, 200.00, 200.03, 320.00, 328.00, 421.00, 500.00, 531.00, 560.00, 570.00, 701.01, 710.00, 860.00, 870.00, 871.00, 017.00, 018.00;
с 15 апреля 2018 года: 101.04, 400.00, 590.00, 641.00, 851.00;
с 27 апреля 2018 года: 300.00, 320.00, 701.00;
с 23 мая 2018 года: 540.00; 911.00;
с 31 мая 2018 года: 220.00, 240.00, 510.00, 700.00, 910.00, 920.00.
Нашими авторами подготовлены и размещены в информационной системе «Параграф» примеры построчного заполнения отдельных форм налоговой отчетности, которыми можно воспользоваться при заполнении деклараций в 2018 году.
Для удобства пользования и быстрого нахождения необходимой информации о представляемых формах отчетности в 2018 году предлагаем воспользоваться таблицей, в которой имеются сведения о требованиях по представлению налоговой отчетности в соответствии с Налоговым кодексом, правилах составления форм и примерах их построчного заполнения.
Кроме того, необходимые к представлению квартальные формы отчетности выделены красным цветом.
Желаем успешной сдачи!
|
Форма
|
Правила заполнения
|
НПА
|
Основания для представления
|
Кем представляется
|
Срок представления
|
Пример заполнения
|
1
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2
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3
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4
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5
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6
|
7
|
Правила составления налоговой отчетности «Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации», и «Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации» (формы 101.01 - 101.02)
|
Приложения 3 и 5 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
пп. 1 п. 6 ст. 305 Налогового кодекса
|
Определяют порядок составления плательщиками корпоративного подоходного налога (далее - КПН), на которых в соответствии со статьей 305 Налогового кодекса возложено обязательство по исчислению и уплате авансовых платежей по КПН
|
Не позднее 20 января 2018 года
|
Построчное заполнение расчета суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период до сдачи декларации, по форме 101.01 и расчета суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации, по форме 101.02 на 2018 год (с 27 марта 2018 года)
|
Правила составления налоговой отчетности «Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации», и «Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации» (формы 101.01 - 101.02)
|
Приложения 4 и 5 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
пп. 2 п. 6 ст. 305 Налогового кодекса
|
Определяют порядок составления плательщиками корпоративного подоходного налога (далее - КПН), на которых в соответствии со статьей 305 Налогового кодекса возложено обязательство по исчислению и уплате авансовых платежей по КПН
|
Не позднее 20 апреля 2018 года
|
Приложения 8 и 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
пп.1 ст. 648, п. 12, 13, 14 ст. 650 Налогового кодекса
|
Определяют порядок составления формы налоговой отчетности «Расчет по корпоративному подоходному налогу» (далее - расчет), предназначенной для исчисления суммы корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с дохода нерезидента, а также для отражения сумм доходов, освобожденных от налогообложения в соответствии с положениями международного договора. Расчет составляется налоговым агентом в соответствии со статьей 648 Налогового кодекса.
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 31 марта 2019 года
|
Построчное заполнение расчета по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, по форме 101.04 в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00)»
|
Приложения 14 и 15 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 1. ст. 355, п. 1 ст. 489, п. 12 ст. 650, ст. 657, п. 2 ст. 680 Налогового кодекса
|
Декларация составляется налоговыми агентами, за исключением применяющих СНР для крестьянских или фермерских хозяйств, на основе упрощенной декларации, к физическим лицам согласно главам 35 и 36 раздела 8, главе 74 раздела 19, разделу 19 Налогового кодекса, агентами по уплате ОПВ, ОППВ в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении, плательщиками социальных отчислений в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании, плательщиками взносов и (или) отчислений на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом об обязательном социальном медицинском страховании, в том числе индивидуальными предпринимателями (за исключением применяющих СНР для крестьянских или фермерских хозяйств, на основе упрощенной декларации и патента), лицами, занимающимися частной практикой по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям, взносам на ОСМС в свою пользу в размерах, установленных законами о пенсионном обеспечении и обязательном социальном страховании
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Построчное заполнение декларации по форме 200.00 ИП на общеустановленном режиме налогообложения (при наличии наемных работников) в 2018 году
Шаблон по заполнению декларации по форме 200.00 ИП на общеустановленном режиме налогообложения (при наличии наемных работников) в 2018 году в формате Excel
Построчное заполнение декларации по форме 200.00 юридическими лицами в 2018 году и пример заполнения в формате Excel
Шаблон по заполнению декларации по форме 200.00 юридическими лицами в 2018 году в формате Excel
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)»
|
Приложения 22 и 23 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 1, 2 ст. 424 Налогового кодекса
|
Декларация предназначена для исчисления сумм НДС в соответствии с разделом 10 Налогового кодекса
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Построчное заполнение декларации по НДС по форме 300.00 в 2018 году
Шаблон по заполнению декларации по НДС по форме 300.00 в 2018 году в формате Excel
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам (форма 320.00)»
|
Приложения 24 и 25 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 2 ст. 456, п. 4 ст. 478 Налогового кодекса
|
Декларация предназначена для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) и акцизам при импорте товаров с территории государств-членов Евразийского экономического союза в соответствии с разделами 10, 11 и статьей 428 Налогового кодекса.
|
Не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом
(ежемесячная)
|
Построчное заполнение декларации по косвенным налогам по импортированным товарам (форма 320.00) в 2018 году (с 27 марта 2018 года)
|
Правила заполнения и представления налоговой отчетности «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00)»
|
Приложения 26 и 27 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 2 ст. 456, п. 4 ст. 478 Налогового кодекса
|
Форма предназначена для заполнения и представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
|
Не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом
(ежемесячная)
|
Построчное заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00) в 2018 году (с 27 марта 2018 года)
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00)»
|
Приложения 32 и 33 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 1 Правил ФНО 500.00, ст. 722, п. 8 ст. 773 Налогового кодекса
|
Декларация составляется недропользователями, осуществляющими деятельность в соответствии с контрактом на недропользование или соглашением (контрактом) о разделе продукции, в которых налоговый режим установлен согласно пункту 1 статьи 722 Налогового кодекса
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Рекомендации по заполнению декларации по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00) в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения (форма 510.00)»
|
Приложения 34 и 35 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
ст. 730 Налогового кодекса
|
Декларация по подписному бонусу составляется физическими и юридическими лицами отдельно по каждому контракту на недропользование, заключенному в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан
|
До 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
|
Правила составления отчетности «Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (форма 531.00)»
|
Приложения 36 и 37 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
пп. 1 п. 6 ст. 772 Налогового кодекса
|
Декларация (расчет) составляется недропользователем, осуществляющим передачу полезных ископаемых в счет исполнения налогового обязательства по уплате в натуральной форме налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции, установленных соглашениями (контрактами) о разделе продукции, контрактом на недропользование, утвержденным Президентом РК и контрактами на недропользование и получателем от имени государства, реализующим полезные ископаемые самостоятельно или через лицо, уполномоченное получателем от имени государства на осуществление такой реализации, в рамках каждого отдельного заключенного контракта на недропользование
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по платежу по возмещению исторических затрат (форма 560.00)»
|
Приложения 40 и 41 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 2 ст. 735 Налогового кодекса
|
Декларация составляется недропользователями, заключившими контракт на недропользование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по месторождениям полезных ископаемых, по которым государство понесло затраты на геологическое изучение и обустройство соответствующей контрактной территории до заключения контракта на недропользование.
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Построчное заполнение декларации по платежу по возмещению исторических затрат по форме 560.00 в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по рентному налогу на экспорт (форма 570.00)»
|
Приложения 42 и 43 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
ст. 719 Налогового кодекса
|
Декларация составляется физическими и юридическими лицами, реализующими на экспорт сырую нефть, газовый конденсат, уголь
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Построчное заполнение декларации по рентному налогу на экспорт по форме 570.00 в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 590.00)»
|
Приложения 44 и 45 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
ст. 751 Налогового кодекса
|
Декларация составляется недропользователями, осуществляющими добычу нефти, минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, включая извлечение полезных ископаемых из техногенных минеральных образований в рамках каждого отдельного заключенного контракта/лицензии на недропользование
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Построчное заполнение декларации по налогу на добычу полезных ископаемых по форме 590.00 в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства (форма 701.00)»
|
Приложения 52 и 53 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 1 ст. 496 Налогового кодекса
|
Расчет составляется юридическими лицами в соответствии со статьей 496 Налогового кодекса
|
До 1 июля 2018 года
|
Построчное заполнение расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства по форме 701.00 в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00)»
|
Приложения 56 и 57 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
Декларация составляется:
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере игорного бизнеса, в соответствии со статьей 534 Налогового кодекса;
уполномоченными организациями, а также индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг, облагаемых фиксированным налогом в соответствии со статьей 544 Налогового кодекса
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Построчное заполнение декларации по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу по форме 710.00 в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (форма 860.00)»
|
Приложения 60 и 61 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 2 ст. 572 Налогового кодекса
|
Декларация составляется плательщиками платы, определенными статьей 567 Налогового кодекса, за исключением налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00)»
|
Приложения 62 и 63 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 2 ст. 579 Налогового кодекса
|
Декларация составляется плательщиками платы за эмиссии в окружающую среду, определенными статьей 574 Налогового кодекса, за исключением налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств
|
Не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2018 года, 15 февраля 2019 года
|
Построчное заполнение декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по форме 870.00 в 2018 году
|
Правила составления налоговой отчетности «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (форма 910.00)»
|
Приложения 66 и 67 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 1 ст. 688 Налогового кодекса
|
Декларация составляется субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
|
Не позднее 15 августа 2018 года
|
|
Правила составления налоговой отчетности «Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета (форма 912.00)»
|
Приложения 70 и 71 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 1 ст. 696 Налогового кодекса
|
Декларация составляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами-резидентами.
|
Не позднее 31 марта 2019 года
|
|
Правила составления налоговой отчетности «Расчет стоимости патента (форма 911.00)»
|
Приложения 68 и 69 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166
|
п. 2 ст. 685 Налогового кодекса
|
Расчет составляется индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента.
|
Расчет представляется индивидуальными предпринимателями:
1) вновь образованными, - в срок не позднее трех рабочих дней со дня представления уведомления для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
2) осуществляющими переход с общеустановленного порядка или иного специального налогового режима, - до 1 числа месяца применения специального налогового режима на основе патента;
3) применяющими специальный налоговый режим на основе патента для получения очередного патента, - до истечения срока действия предыдущего патента или срока приостановления представления налоговой отчетности
|
Построчное заполнение расчета стоимости патента (форма 911.00) на 2018 год
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