Дождь и ветер ожидаются в Казахстане 21 мая
Местами по республике ожидается туман.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра. На юго-востоке и востоке - местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами - туман, пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей, в Южно-Казахстанской – местами гроза. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях – местами гроза. В Восточно-Казахстанской области - местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
Погода в Алматы днем 18°, преимущественно облачно.
Погода в Астане днем 23°, частично облачно.
Прогноз погоды 21 мая.
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