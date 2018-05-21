Дождь и ветер ожидаются в Казахстане 21 мая

Местами по республике ожидается туман.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра. На юго-востоке и востоке - местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами - туман, пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей, в Южно-Казахстанской – местами гроза. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях – местами гроза. В Восточно-Казахстанской области - местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Погода в Алматы днем 18°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 23°, частично облачно.

Прогноз погоды 21 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!