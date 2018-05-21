Самал Еслямова о победе в Каннах: Ощущение, что это все сон

У меня, до сих пор нет осознания, что я это завоевала эту награду.

Впервые актриса из Казахстана Самал Еслямова выиграла победу в номинации «Лучшая женская роль» 71-го международного фестиваля в Каннах, сообщает «Вечерняя Астана».

Она исполнила роль кыргызской эмигрантки в психологической драме «Айка» известного талантливого российского режиссера, уроженца Казахстана Сергея Дворцевого.

Самал Еслямова родом из Северо-Казахстанской области. Это девушка с аутентичной внешностью и глубоким внутренним содержанием. Редкое качество, которое удивительным образом отличает актеров драматического кино. Фильму «Айка» Самал отдала семь лет своей жизни. Именно столько длились съемки картины, которая произвела огромное впечатление на лучших критиков европейского кино. Лента повествует о непростой судьбе девушки из Кыргызстана, приехавшей испытать удачу в Москву.

"Тема, которая поднимается в фильме, непростая. Это психологическая драма, а потому съемки тоже были сложными. Я очень люблю свою работу и мне интересно ею заниматься. Это мне помогло, как и вера в творческий потенциал режиссера. В этой ленте моя героиня была в кадре на 99,9 процентов", - рассказала Самал.

У меня, до сих пор нет осознания, что я это завоевала эту награду. Ощущение, что это все сон. Что уж говорить, это приятные чувства. Вся наша творческая команда шла к самой высшей награде, и мы отдавали все для этого.

Родители актрисы живут в Петропавловске.

"Любой вид искусства непрост, в том числе и кино. Безусловно, эта победа Самал — результат огромных творческих усилий и неутомимого труда. Накануне отъезда дочери на фестиваль во Францию мы разговаривали, она рассказала, что очень много работает и спит всего четыре часа в сутки. Самал не думала стать актрисой. Когда она поступила в Колледж искусств в Петропавловске, там открылось отделение актерского мастерства. Потом Самал своими силами поступила в ГИТИС. А до этого она снялась в фильме «Тюльпан», который завоевал приз Каннского кинофестиваля в номинации «Особый взгляд»", — рассказал ее отец Ильяс Еслямов.

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