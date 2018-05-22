На юге - пыльная буря, на севере - туман

В Атырауской области ожидается сильная жара.

На сайте КЧС МВД РК опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 мая 2018 года, передает Zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра, пыльная буря. На севере - местами туман.

"В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, днем Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами - туман", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Южно-Казахстанской области местами пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами пыльная буря, шквал, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара.

Погода в Алматы: днем 23°, преимущественно ясно.

Погода в Астане: 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды 22 мая.

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