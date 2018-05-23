У Самал Еслямовой появился аккаунт в Instagram
На страничке Самал пока только две фотографии.
Фото : instagram.com/samalyeslyam23 мая 2018, 00:37
У актрисы Самал Еслямовой появился личный аккаунт в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил актер Санжар Мадиев.
"Официальный аккаунт Самал @samalyeslyam (мы только что его создали) друзья, поддержите, все остальные аккаунты фейк!", - написал Санжар.
На страничке Самал пока только две фотографии.
Напомним, Самал Еслямова признана лучшей в своей номинации на 71 Каннском кинофестивале.
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