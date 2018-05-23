У Самал Еслямовой появился аккаунт в Instagram

На страничке Самал пока только две фотографии.

У актрисы Самал Еслямовой появился личный аккаунт в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил актер Санжар Мадиев.

"Официальный аккаунт Самал @samalyeslyam (мы только что его создали) друзья, поддержите, все остальные аккаунты фейк!", - написал Санжар.

На страничке Самал пока только две фотографии.

Напомним, Самал Еслямова признана лучшей в своей номинации на 71 Каннском кинофестивале.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!