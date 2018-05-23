У работника столовой в Кызылординской области, где отравились дети, нашли стафилококк

Пока школьная столовая остается закрытой.

Диагноз сальмонеллез у отравившихся в Кызылординской области школьников не подтвердился. А у работника столовой, предположительно повара, обнаружен стафилококк, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Это показали результаты анализов, взятых у отравившихся 25 детей в ауле Келин-тобе.

Четверо учеников выписаны из районной инфекционной больницы. А 21 школьник снят с амбулаторного наблюдения.

Напомним, они отравились после обеда в столовой средней школы № 192. Детей кормили гречкой и яйцом.

- Сейчас дети выписаны, потому, что анализы дали отрицательный результат на сальмонеллез. Предварительно этот диагноз шел, потому, что в эпиданамнезе в употреблении в питание шли гречка и яйцо. Сегодня дали по данным лаборатории - стафилококк, который предварительно дается у сотрудника столовой, - сказала главный врач Кызылординской областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова.

Результаты анализов по части санитарно-эпидемиологической службы будут озвучены в ближайшие дни. Пока же школьная столовая остается закрытой.

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