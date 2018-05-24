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Страдающий шизофренией зарезал женщину в пассажирском поезде

Задержанный ранее был судим.

Фото : Politeka24 мая 2018, 13:16

Жителя Жамбылской области задержали по подозрению в убийстве женщины, продающей товары в пассажирских поездах, передает Zakon.kz.

"Сотрудниками ДВД на транспорте на станции Шу задержан житель Жамбылской области, который в поезде совершил убийство женщины, занимающейся розничной торговлей в пассажирских поездах. Ведется следствие", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Как было установлено, задержанный состоял на диспансерном учете с диагнозом «параноидная шизофрения» и ранее был судим.


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