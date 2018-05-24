На дневных торгах курс доллара составил 326 тенге

По итогам утренней и дневной сессий - 325,75 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 326,01 тенге за доллар при объеме торгов 63 100 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 325,75 тенге за доллар (-0,25), суммарный объем торгов – 131 350 тыс. долларов (-179 000 тыс.).

Средневзвешенный курс евро составил 382,61 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами составил 5,3158 тенге за рубль при объеме торгов 21 500 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3158 тенге за рубль (+0,0008 тенге), суммарный объем торгов – 21 500 тыс. рублей (-26 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 325,9-326,9 тенге, евро – 382,3-384,2, рос.рубля – 5,31-5,33 тенге.

В торгах приняли участие 25 банков.

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