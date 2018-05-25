25 мая на большей части РК будет погода без осадков

На севере, востоке и центре страны ожидается дождь с грозой.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами на севере, востоке и центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, гроза, усиление ветра, пыльная буря, возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-23 м/с, в Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях с пыльной бурей.

Днем в Актюбинской области местами ожидается сильная жара.

Ночью в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.

Погода в Алматы днем 16°, ясно.

Погода в Астане днем 21°, ясно.

Прогноз погоды на 25 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!