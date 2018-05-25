Необходимо перерегистрировать все казахстанские НПО - Калетаев

В Казахстане острой проблемой остаётся большое количество НПО. На сегодняшний день их около 20 тысяч. Однако статистика в ведомствах разница. К примеру, по налоговым отчётам их порядка 13 тыс, а в министерстве по делам религий и гражданского общества РК насчитали всего 4600 общественных организаций. Поэтому вопрос их перерегистрации становится актуальным. Об этом в ходе общественного совета на площадке акимата Алматы заявил министр Дархан Калетаев, сообщает корреспондент BNews.kz.

В Алматы представлен совместный проект дорожной карты «Активный мегаполис» нацеленный на развитие института гражданского общества. Это совместная работа министерства и городского акимата. Такой документ впервые подписывается в Казахстане.

«Общественный совет играет большую роль в жизни города. Ни одно важное решение, касающееся развития Алматы не принимается без публичного обсуждения. Мы собрались, чтобы обсудить и при вашей поддержке принять этот проект. Он позволит за счёт взаимодействия министерства и акимата комплексно решить многие вопросы. Дорожная карта - первый шаг в такой работе в тесном взаимодействии с профильным ведомством», - заявил аким Алматы Бауыржан Байбек.

По его словам, в этом направлении Алматы выбран не случайно, поскольку он, будучи крупнейшим мегаполисом страны, является центром гражданской активности.

«Наш город активный, здесь большое количество молодёжи и НПО. В Алматы достаточно высока специализация гражданской сферы. Здесь зарегистрировано более 4000 НПО - это 20% казахстанских организаций. У нас 14 организаций ООН, его новое здание сдадим в ноябре и постепенно будем решать вопрос официального получения статуса Хаб ООН. К тому же Алматы считается городом молодёжи и студенчества. Здесь более 75 молодёжных организаций. Численность молодых людей почти 50% в структуре города от 14 до 35 лет у нас более 700 тыс человек. Треть студентов всей страны обучается в Алматы», - подчеркнул градоначальник.

О том какие работы планируются в рамках дорожной карты рассказал министр по делам религий и гражданского общества РК. Он особо отметил, что общественный совет - эффективный канал коммуникации населения и власти.

«Более 4000 экспертов работают в рамках совета. Представленность в них СМИ, НПО придает ему ещё большее значение. В этом году мы планируем конференции общественных советов. Будет разработан доклад о деятельности общественных советов страны, который мы представим Главе государства. Нужно быть реалистичными, чтобы говорить о проблемах и знать как дальше двигаться», - поделился Дархан Калетаев.

Инициатор документа считает, что по всей стране общественные советы должны работать на примере Алматы, который сумел сформировать положительный имидж.

«Нередко звучит критика, что в общественных советах собирают удобных людей. Эта критика справедливая. Но на примере Алматы я вижу, что это не так, поскольку общественный совет заставляет власти активно подключаться к некоторым вопросам. Общественный совет Алматы очень открыт. Я смотрел сайт и знаю, что запланирован отчёт акима Медеуского района и мне стало интересно. Все вы выкладываете и на сайте об этом говорите и эту политику открытости нужно продолжать», - сказал министр.

Для решения вопросов и повышения эффективности общественных советов будет запланирован ряд системных мер. Самое главное - совершенствование законодательства общественных советов. Это касается процедуры избрания, ротации совета, расширения участия представителей гражданского сектора.

«Министерством изучен международный опыт работы общественных советов. В мировой практике можно выделить две формы: первая - общественные советы создаваемые государством и местными органами власти, вторая - самостоятельные, создаваемые негосударственными организациями. Для Казахстана целесообразно объединение двух форм и создание собственной формы. В определении правового статуса общественных советов возникают большие трудности. С одной стороны они нередко позиционируются в качестве общественных органов публичного управления, с другой - являются псевдогосударственными органами. Этот вопрос должен решаться. В Алматы общественные советы состоят в пропорции 70 на 30, большая часть - гражданский сектор. Возможно, эта форма наиболее приемлемая для страны», - обозначил глава ведомства.

Важным оказался вопрос материально-технического обеспечения общественных советов. Предложено сформировать гражданское жюри, которое обследует глубинно конкретную проблему и представит пути её решения. Также власти заявили о возможной перерегистрации НПО в стране.

«Основная проблема - большое количество НПО. Их 20 тысяч по стране. Непонятно сколько из них реально работают. По налоговым отчётам - порядка 13 тысяч их. По нашим сведениям - 4600. Вопрос перерегистрации НПО становится актуальным. Это бы помогло в дальнейшей работе», - резюмировал Калетаев.

Сахибам Садырова