Новый закон разрешает европейцам требовать миллиарды у Google и Facebook

Как утверждает правозащитная организация Noyb, эти фирмы принудили пользователей согласиться с изменившимися условия обслуживания.

Facebook, Instagram, WhatsApp и Google стали первыми крупными IT-компаниями, в отношении которых были поданы многомиллиардные иски из-за несоблюдения Регламента о защите персональных данных ЕС (GDPR — General Data Protection Regulation), сообщает Вести.ru.

Как утверждает правозащитная организация Noyb, эти фирмы принудили пользователей согласиться с изменившимися условия обслуживания, в то время как новый закон разрешает давать такое согласие добровольно.

GDPR вступил в силу сегодня, 25 мая. Он обязывает любую компанию, работающую с персональными данными граждан Евросоюза, предоставить пользователям широкий контроль над их информацией вплоть до полного её удаления. Если оператора уличат в нарушениях регламента, то размер штрафа может составить 4% от его годового оборота.

Как говорит председатель Noyb Макс Шремс, IT-компании не предоставили пользователям выбора, вынуждая их либо согласиться с новыми правилами, либо удалить свои аккаунты.

"Facebook даже заблокировал учетные записи пользователей, которые не дали свое согласия. В конечном счете у пользователей был выбор либо удалить аккаунт, либо согласиться, нажав на кнопку, — это не свободный выбор, а нечто напоминающее выборы в Северной Корее", — сказал активист.

В результате от Google потребовали €3,7 миллиарда, от трех других компаний — по €1,3 миллиарда, пишет The Guardian. В Facebook отрицают обвинения, заявляя, что у юристов компании ушло полтора года на подготовку к соблюдению условий GDPR.

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