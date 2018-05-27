Сильный ветер обрушится на несколько регионов Казахстана в воскресенье

Также ожидаются дождь и гроза.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дождь, гроза, шквал, усиление ветра, пыльная буря, возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, шквал, возможен град, в Костанайской области – туман.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, ночью Алматинской областях - усиление ветра 15-23, в Западно-Казахстанской области прогнозируют ветер с пыльной бурей.

В Актюбинской области - ветер 15-22 м/с, шквал, возможен град.

В Атырауской области – ночью местами, днем на большей части 15-22, порывы 25 м/с.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-23 м/с, шквал, возможен град, в Кызылординской области пыльная буря.

Погода в Алматы днем 29°, ясно.

Погода в Астане днем 2°, дождь со снегом.

Прогноз погоды на 27 мая.

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