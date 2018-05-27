"Поезд ушел". Промоутер "Канело" послал Головкина

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, который занимается продвижением мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), заявил, что переговоры с командой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) о матче-реванше зашли в тупик и они намерены двигаться дальше, сообщает Vesti.kz.



Де Ла Хойя также съязвил, пожелав Головкину удачи в бою с обязательным претендентом по линии IBF украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО), сторона которого настоятельно требует от чемпиона проведения защиты титула.

"Головкин мог сделать самый большой гонорар в своей карьере, а сам договаривается с IBF об обязательном бое с Деревянченко, у которого рэкорд 11-0. Что ж, прекрасно, иди и дерись с Деревянченко за миллион долларов. Так что мы больше не ждем Головкина. У них был контракт шесть недель, их требования бессмысленны. Мы прошли через все, чтобы попытаться сделать этот бой. Посмотрите, "Канело" прошел тестирование VADA, даже комиссия проверила его перед этим, сдал тест на волосяной фолликул. Что нам еще нужно сделать? Головкин, удачи тебе в бою против Деревянченко, твоего обязательного претендента. Поезд ушел, и отправился в сторону Джейкобса, Сондерса и О'Салливана", - сказал Де Ла Хойя в интервью BoxingScene.com.

Ранее промоутер "Канело" в интервью The Ring рассказал, что Головкин "боится и не хочет драться". Он также назвал имена кандидатур, которые они будут рассматривать в качестве соперника для мексиканца на сентябрьский бой.



Позже Эрик Гомес из GBP назвал причины прекращения переговоров, объяснив их возмутительными и неприемлемыми требованиями со стороны Головкина. Промоутер GGG Том Леффлер предложил свою версию случившегося и возложил вину на "Канело".

Изначально реванш Головкина и "Канело" должен был состояться 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры завершил вничью 12-раундовое противостояние - на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако за два месяца до боя мексиканец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на полгода, а поединок с казахстанцем отменили.

Срок дисквалификации Альвареса истекает в августе, а его возвращение на ринг запланировано на 15 сентября. Промоутеры мексиканца заверили, что он проведет бой в намеченный срок не зависимо от того, будет ли соперником Головкин или кто-то другой.

Как известно, Международная федерации бокса (IBF) дала Головкину отсрочку обязательной защиты титула - 5 мая казахстанец уже во втором раунде нокаутировал Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО), но при условии, что он до 3 августа проведет бой против Деревянченко. В противном случае GGG будет лишен пояса.

23 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в офисе IBF состоялось слушание с участием представителей Головкина и Деревянченко. Команда казахстанца просит о второй отсрочке, что запрещено правилами организации. Ожидается, что решение будет вынесено в ближайшие семь-десять дней.