Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

В столице вероятность шторма составляет 90-95 %.

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз погода на 28 мая, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере ожидаются осадки, на остальной территории дожди, гроза, шквал, усиление ветра.

По сообщению синоптиков, местами возможен град, на юге пыльная буря, на севере - туман.

В Кызылординской области ожидается ветер 15-20, местами 25, порывы 30 м/с, местами гроза, шквал, пыльная буря, возможен град. В Южно-Казахстанской области ожидается ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с, местами с пыльной бурей. В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем местами гроза, шквал, возможен град.

В Акмолинской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, шквал, возможен град, ночью и утром местами туман. В Мангыстауской области ожидается ветер ночью 16-21, порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, шквал, туман, возможен град. В Павлодарской области ветер 15-20, местами порывы 25 м/с, гроза, шквал, возможен град. В Карагандинской области местами ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, гроза.

В Восточно-Казахстанской, Алматинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза, в Алматинской области днем возможен град. В Атырауской, Актюбинской, ночью Западно-Казахстанской областях местами ветер 15-22 м/с, в Актюбинской области ночью и утром возможен град.

На реках Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока.

Также 28 мая в Акмолинской области ожидается усиление ветра северо-западный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. Ночью местами заморозки 3 градуса. Днем местами гроза, шквал, возможен град.

В Астане 28 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса, днем ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Временами гроза, шквал, возможен град. Вероятность шторма 90-95 %.

Погода в Алматы, днем 8°, ливневый дождь.

Погода в Астане, днем 13°, ясно.

Прогноз погоды на 28 мая.

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