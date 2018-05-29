«Банк Астаны» прокомментировал приостановление лицензии

АО «Банк Астаны» прокомментировало приостановление лицензии на его деятельность, сообщает Zakon.kz.

«Настоящим сообщаем, что 29 мая 2018 года АО «Банк Астаны» получил официальное уведомление от Национального Банка РК о временном приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций, в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических лиц до 29 августа 2018 года», - говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.

Как поясняется, эта мера обусловлена текущими трудностями по исполнению всего объёма требований перед физическими лицами, вызванных непредвиденным кризисом ликвидности.

«Дополнительно сообщаем, что Банк принимает все ранее озвученные меры по стабилизации финансового состояния. После того как Банк начнет исполнять клиентские обязательства в полной мере, руководство намерено подать на восстановление лицензии», - отметили в банке.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк приостановил лицензию АО «Банк Астаны». Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.