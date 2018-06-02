Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 2 июня

Ожидаются шквал, град, пыльная буря.

Синоптики сообщают, что 2 июня на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Местами пройдут дожди с грозами, ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, туман, возможен град, лишь на юго-востоке, востоке и западе погода без осадков.

В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юго-западе области 30 м/с и более, в отдельных районах ожидается шквал, возможен град. В Кызылординской области ночью местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на большей части ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в отдельных районах ожидается шквал, пыльная буря, возможен град. В Южно-Казахстанской области ночью местами усилится ветер 15-20 м/с, днем на большей части ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в отдельных районах ожидается шквал, пыльная буря, днем возможен град. В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью местами усилится ветер 15-20 м/с, днем на большей части ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в отдельных районах ожидается туман, шквал, возможен град. В Акмолинской, Павлодарской областях ночью местами усилится ветер 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами ожидается шквал, в Акмолинской области – местами возможно выпадение града. В Карагандинской области ночью местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем на большей части 17-22, порывы 28 м/с, в отдельных районах возможно выпадение града. В Актюбинской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Мангистауской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанкой области ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Мангистауской, местами в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +29°, частично облачно, гроза с дождем ближе к вечеру.

Погода в Астане: +24°, частично облачно, возможны кратковременные осадки.

Прогноз погоды на 2 июня.

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