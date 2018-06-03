Сондерс готов на прежние условия встречи с Головкиным

Санчес считает, что бой с Сондерсом невозможен, однако, возможно он будет рассмотрен в качестве запасного плана.

Чемпион WBO Билли Джо Сондерс прокомментировал интервью тренера Геннадия Головкина Абеля Санчеса, в котором он говорит об условиях второго боя с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

«Он знает, что ноги стареют. Я приму те же условия, которые мы согласовали раньше, или победитель забирает всё!» — написал Сондерс в твиттере.

Сам Санчес считает, что бой с Сондерсом невозможен, однако, возможно он будет рассмотрен в качестве так называемого плана «Б», если рематч с «Канело» не состоится. Ранее тренер Головкина говорил, что у Сондерса чересчур завышенные финансовые требования.

Добавим, что 23 июня Билли Джо Сондерс должен был провести защиту своего титула в поединке с Мартином Мюрреем, однако получил очередную травму и отменил бой.





