Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Актау легковушка наехала на внедорожник

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото : скриншот4 июня 2018, 06:37

Необычное ДТП произошло на автодороге в районе Приозерного 3 июня примерно в 15:30, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Видео было опубликовано очевидцами происшествия. На нем видно, как машина буквально стоит на внедорожнике. Обстоятельства случившегося выясняются.

Информация о происшествии, как сообщили в скорой помощи, не поступала.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты