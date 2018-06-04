В Актау легковушка наехала на внедорожник

Обстоятельства случившегося выясняются.

Необычное ДТП произошло на автодороге в районе Приозерного 3 июня примерно в 15:30, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Видео было опубликовано очевидцами происшествия. На нем видно, как машина буквально стоит на внедорожнике. Обстоятельства случившегося выясняются.

Информация о происшествии, как сообщили в скорой помощи, не поступала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!