В Актау легковушка наехала на внедорожник
Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото : скриншот4 июня 2018, 06:37
Необычное ДТП произошло на автодороге в районе Приозерного 3 июня примерно в 15:30, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.
Видео было опубликовано очевидцами происшествия. На нем видно, как машина буквально стоит на внедорожнике. Обстоятельства случившегося выясняются.
Информация о происшествии, как сообщили в скорой помощи, не поступала.
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