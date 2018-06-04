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Драка в Костанае: одну из участниц конфликта наказали

Женщина свою вину признала.

Фото : Комсомольская правда Казахстан4 июня 2018, 21:07

В Костанае одну из мамочек, которая устроила скандал с подростком, наказали. Об этом сообщили в Специализированном административном суде города, сообщает Kstnews.kz.

"6 мая Татьяна Бер, находясь на Бульваре молодежи, выражалась нецензурной бранью в общественном месте. Тем самым, она проявила неуважение к окружающим и нарушила общественный порядок, совершила административное правонарушение. Татьяна работает лаборантом в детской областной больнице. В судебном заседании Бер вину признала, просила строго не наказывать", - сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор запросил для Татьяны Бер наказание в виде штрафа в 5 МРП. Но суд подверг Татьяну Бер административному взысканию в виде штрафа в размере 3,5 МРП - восемь тысяч четыреста восемнадцать тенге в доход государства.


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