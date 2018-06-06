В МВД ответили юристу, советовавшему не оплачивать штрафы за ПДД с камер

Нарушителям все-таки придется платить штрафы.

Комитет административной полиции МВД РК дал разъяснения по поводу привлечения к ответственности за нарушения ПДД, которые зафиксированы камерами, передает Zakon.kz.

«В последнее время в СМИ и социальных сетях участились различного рода публикации касательно применения новых норм КОАП, связанных со штрафами за нарушения ПДД, зафиксированными камерами, а также советы водителям "как не платить штраф" и т.п., тем самым вводят в заблуждение участников дорожного движения. В этой связи, в целях исключения неправильного понимания норм КОАП Комитет административной полиции разъясняет порядок и особенности административного производства по нарушениям, зафиксированным сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме», - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно КоАП, порядок осуществления производства по предписаниям о необходимости уплаты штрафа полностью регламентирован.

Так, при фиксации административного правонарушения сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения привлекаются владельцы транспортных средств.

Владельцами транспортных средств признаются физические лица, владеющие транспортным средством на праве собственности, а также физические лица, которым транспортные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, переданы во временное владение и пользование.

Под сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами следует понимать технические средства и приборы наблюдения и фиксации правонарушений, прошедшие метрологическую поверку, фото-, видеоаппаратуру, фиксирующие факт и время совершения правонарушения, вид, марку, государственный регистрационный номерной знак, а также скорость и направление движения транспортного средства.

В случаях, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, штраф оформляется в виде предписания о необходимости уплаты штрафа. При этом протокол об административном правонарушении не составляется.

Далее владельцу ТС будет предоставлен срок для добровольной оплаты штрафа (30 суток), после чего, в случае неиспользования такого права, материалы будут направлены органами внутренних дел в региональные палаты судебных исполнителей для принудительного взыскания.

В КАП также отметили, что по указанным нарушениям водитель имеет право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от полной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца.

В случае, если владелец ТС в течение 15 суток с момента получения предписания не обратился в ОВД с заявлением о том, что на момент фиксации правонарушения его транспортным средством управляло другое лицо, то такое предписание считается рассмотренным по существу и вступает в законную силу по истечении 10 суток.

Таким образом, если владелец обратится с заявлением в ОВД после срока рассмотрения и вступления в законную силу предписания о необходимости уплаты штрафа, то должностное лицо (орган), вынесшее предписание, неправомочно принимать решение по его пересмотру.

«Соответственно, производство по предписанию о необходимости уплаты штрафа прекращаться не будет, так как вопросы пересмотра, вступивших в законную силу предписаний о необходимости уплаты штрафа относятся к компетенции суда, - пояснили в комитете. - В случае, если собственник транспортного средства обратился с таким заявлением в ОВД до вступления предписания в законную силу, и в ходе проверки будет установлено лицо, во владении которого оно находилось в момент фиксации правонарушения, то он будет освобожден от административной ответственности за правонарушение, совершенное с участием его транспортного средства».

При этом к ответственности будет привлечено установленное лицо, которое непосредственно управляло ТС на момент совершения правонарушения.

Если же в ходе проверки лицо не будет установлено, а также факты, указанные заявителем, не найдут своего подтверждения, то нести ответственность за данное нарушение будет собственник транспортного средства.

Ранее известный алматинский юрист Жангельды Сулейманов написал, почему казахстанцы могут не оплачивать штрафы с камер видеонаблюдения. Видеокамеры, фиксирующие нарушения скорости и стоп-линии, по словам юриста, незаконны. Потому что не предусмотрены законом о дорожном движении и не регулируются ни одним нормативным актом.

"Если вы получили такое письмо сегодня 26 мая, в котором указано, что ваш автомобиль (это очень важно, что именно не вы, а автомобиль) нарушил 15 мая скоростной режим, стоп-линию или плату за парковку, то есть законный способ не платить штраф", - сказал он.

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