На 1,5 трлн тенге сократился объем торгов на KASE

За последние 5 лет впервые в мае зафиксировано резкое снижение темпов роста объема торгов.

С начала 2018 года объем торгов на KASE сократился на 1,5 триллиона тенге. По итогам мая текущего года ликвидность на бирже упала на 34,5% год к году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.



Сделки купли-продажи фининструменов на казахстанской фондовой бирже в мае 2018 года совокупно составили 10,9 трлн тенге - это на 34,5% (5,8 трлн тг) меньше, чем годом ранее - 16,7 млрд тенге. А с начала текущего года объем торгов сократился на 11,9%, или 1,5 трлн тг.

За последние 5 лет впервые в мае зафиксировано резкое снижение темпов роста объема торгов. За период май 2013-2018 объем торгов на бирже вырос в 4 раза - с 2,7 до 10,9 трлн тг.

При этом отмечается, что май объемами торгов перевесил апрель, увеличившись на 10% (994,1 млрд тг). Рост произошел за счет увеличения объема торгов на рынках денег и ЦБ.

KASE дает возможность участникам торгов совершать сделки купли-продажи в трех секторах биржи: рынок ценных бумаг, иностранные валюты, денежный рынок.

В мае 2018 года 87% или 9,5 трлн тг всего объема торгов находились на рынке денег. В секторе иностранной валюты объем торгов составил 9,5%, или 1 трлн тг от всего объема сделок. И всего 3,5% (380,5 млрд тг) объема купли-продажи фининструментов относится к рынку ценных бумаг.

Несмотря на сокращение удельного веса рынка денег за год с 92,9% до 87% (6 трлн тг), концентрация ликвидности в одном секторе биржи не дает возможности роста объема торгов в остальных секторах KASE. Одной из мер привлечения ликвидности и «свежих» денег на биржу стало решение о предоставлении доступа брокерским организациям к торгам на валютном рынке KASE. Этот факт должен положительно сказаться на активности торгов валютой, и, как следствие, повысить ликвидность валютных инструментов.

В исследовании отмечается, что слаборазвитый и непривлекательный как для инвесторов, так и для компаний фондовый рынок вытесняет рынок ценных бумаг с KASE, отдавая приоритет валюте и денежным операциям. Доля вовлеченной ликвидности на рынке ЦБ падала 4 года подряд, в то время как совокупные объемы торгов бурно росли. Только в 2017 году удельный вес торгов ЦБ переломил падение, увеличившись с 1,4% до незначительных 2,3%.

Главной площадкой для размещения корпоративных и государственных ценных бумаг станет Биржа МФЦА (AIX). Министерство финансов РК планирует выпуск и размещение государственных ЦБ уже на новой бирже.

До сих пор не до конца ясно, как будут функционировать две биржи одновременно, и какой удельный вес предполагается у каждой из них. Однозначными преимуществами AIX являются технологическое оснащение биржи (система Nasdaq Matching Engine), разнообразие финансовых инструментов (ETF, «зеленые бонды», сукук) и повышенный интерес международных инвесторов. Перечисленные факторы могут не оставить шансов для KASE, как главной казахстанской площадки привлечения капитала.

"Таким образом, первая казахстанская фондовая биржа может стать инструментом только для институционалов в виде банков и некоторых брокеров, для совершения сделок исключительно на валютном и денежном рынках", - заключили в компании.

Главный индекс фондового рынка - Индекс KASE - с начала года вырос на 13,7%, с 2171,66 до 2468,33 пунктов. За год (май 2017-2018) индекс показал рост сразу на 60,2%.

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